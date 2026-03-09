Кметът на Пазарджик връчи Националната литературна награда за хумор и сатира „Райко Алексиев“

В Художествена галерия „Станислав Доспевски“ се състоя тържествената церемония по връчване на Националната литературна награда за хумор и сатира „Райко Алексиев“. Отличията бяха връчени от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски в присъствието на творци, представители на културната общност и граждани. Тази година престижната награда, която се присъжда за цялостно творчество и принос в областта на хумора и сатирата, беше присъдена на Николай Табаков и Тодор Каракашев – автори, чието творчество продължава традицията на силното сатирично слово и гражданската позиция, характерни за делото на Райко Алексиев.

В рамките на церемонията бяха връчени и отличията от съпътстващия конкурс за творци от Пазарджишка област. В раздел хумористична поезия наградите бяха присъдени на Стоян Минев и Живка Спасова, а в раздел карикатура – на Константин Анастасов. В раздел хумористична проза тази година награда не беше присъдена.

Националната литературна награда „Райко Алексиев“ е израз на признателност към паметта на родения в Пазарджик изтъкнат сатирик, карикатурист, публицист и философ – творец с ярка гражданска позиция и значим принос към българската култура.

Отличието се присъжда от Община Пазарджик на всеки три години и е сред значимите културни събития в националния литературен календар. Чрез него градът отдава почит към силата на словото, свободата на мисълта и традицията на българската сатира.

Събитието още веднъж потвърди ролята на Пазарджик като място, което пази паметта за своите големи творци и подкрепя развитието на съвременната литература и изкуство.