Община Пазарджик връчва Националната литературна награда за хумор и сатира „Райко Алексиев“

На 6 март (петък) от 17:00 ч. в Художествена галерия „Ст. Доспевски“ ще се състои тържествената церемония по връчване на Националната литературна награда за хумор и сатира „Райко Алексиев“, както и наградите от съпътстващия конкурс за творци от Пазарджишка област. Церемонията има за цел да отличи постиженията на съвременните автори и да утвърди традициите на българската хумористична и сатирична литература.

Във връзка с връчването на наградата бе организиран конкурс сред творците от Пазарджишка област в следните раздели:

- Хумористична проза

- Хумористична поезия

- Карикатура

Националната литературна награда „Райко Алексиев“ се присъжда от Община Пазарджик веднъж на три години за цялостно литературно творчество и значим принос в жанра на хумора и сатирата. Отличието е израз на преклонение пред паметта на родения в Пазарджик сатирик, карикатурист, публицист и философ Райко Алексиев – ярка личност в българската културна история, известен със своята остра гражданска позиция и трагична съдба.