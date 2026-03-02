Община Пазарджик с богата програма за 3 март

По повод 148 години от Освобождението на България Община Пазарджик кани всички жители и гости на града да се включат в празничното шествие на 3 март – едно от най-вълнуващите събития в програмата за Националния празник. В 10.30 ч. от бул. „България“ до пл. „К. Величков“ ще преминем заедно, носейки 100-метрово знаме на Република България – символ на единство, памет и достойнство.

Нека улиците на Пазарджик се изпълнят с бяло, зелено и червено.

Нека бъдем рамо до рамо – млади и възрастни, семейства, ученици, спортисти, институции. Шествието не е просто част от програмата – то е израз на уважение към историята и гордост от това, че сме българи.

Освен това:

10.00 ч. – Поднасяне на цветя на паметниците

10.10 ч. – Благодарствен молебен в църква „Св. Богородица“

10.40 ч. – Изпълнения на духовата формация

11.00 ч. – Тържествено вдигане на знамето

Празничен концерт с участието на Иван Дяков и Росица Пейчева

Утре нека покажем, че Пазарджик пази паметта жива.

Очаквам ви на празника!