Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 13 МИР - Пазарджик

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 13 МИР - Пазарджик за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:
1. ГЪЛЪБ СПАСОВ ДОНЕВ
2. ГЕОРГИ СВЕТЛОМИРОВ ПЕТРОВ
3. ПЛАМЕН ДОЙЧЕВ ТОДЕВ
4. МИЛЕН КОЛЕВ ТРИФОНОВ
5. ВАСИЛ ТОДОРОВ ФИЛЕВ
6. ВАСКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛУШЕВА
7. СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ХАДЖИЕВ
8. ГЕРГАНА СТРАХИЛОВА БОЖКОВА
9. ЦВЕТАН СТОЯНОВ ГУГАЛОВ
10. ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ИЛОВ
11. ПЕТЪР АТАНАСОВ БОШЕВ
12. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ЧАЛЪКОВ
13. ПЕНКА АТАНАСОВА МИНЕВА
14. МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ПАНДЕВ
15. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
16. БОРИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ БОГОСЛОВОВ
