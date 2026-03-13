Любопитни разкрития от разговор на Тръмп с Г-7 за Иран: Сблъсък между думите на президента и реалността (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред лидерите на Г-7 по време на виртуална среща в сряда, 11 март, че Иран „е на път да се предаде“. Това твърдят трима представители на страните от Г-7 (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада и Япония), запознати със съдържанието на разговора и цитирани от американското издание Axios. Ден по-късно новият върховен лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей, син на ликвидирания аятолах Али Хаменей, направи първото си публично изявление, макар и непряко, и обяви, че Техеран ще продължи да се противопоставя военно на САЩ и Израел.

Още: "Иран може да отвори други фронтове": Новият върховен лидер не се появи, прочетоха първата му реч по телевизията

Оценката на Тръмп може би не е реална

Информацията показва, че Тръмп е толкова уверен в изхода от войната и в частен план, колкото го демонстрира и публично. Само че неговата оценка се сблъсква с по-сложната реалност на място. Иранският режим не показва признаци на предстояща капитулация или колапс - на 14-ия ден от войната той предприема стъпки да спечели повече влияние, като блокира Ормузкия проток.

Тръмп се е похвалил с резултатите от операция „Епична ярост“ по време на разговора с Г-7 в сряда сутринта, като казал на съюзниците си: „Отървах ви от тумор, който заплашваше всички нас".

Снимка: Getty Images

Още: Потвърдено: Още мъртви американски военни, от катастрофирал самолет-цистерна

Докато твърдял, че Иран е на път да се предаде, той също така намекнал, че в Техеран вече нямало живи официални лица, които да имат властта да вземат такова решение. „Никой не знае кой е лидерът, така че няма кой да обяви капитулация“, казал Тръмп, твърдят двама служители, цитирани от Axios.

Новият лидер Моджтаба Хаменей наистина е ранен още от първия ден на войната, но секретарят на Съвета за сигурност на Иран Али Лариджани остава водещата фигура, след като на практика получи властта от Али Хаменей още от началото на 2026 г.: "От кухнята" на Иран: Върховният лидер е подготвил смъртта си, има система за наследяване при фатална война.

Днес се съобщава за удари в Техеран в близост до шествието по повод Деня на "Ал-Кудс", където присъстваха ирански официални лица, сред които и Лариджани, и ръководителят на полицията Ахмад-Реза Радан. Радан се обърна към участниците в шествието с думите: „Хората дойдоха, за да кажат на врага: не се страхуваме от вас. Победата е близо".

Strikes are reported in Tehran near the Al-Quds Day march, where Iranian officials including Ali Larijani and police chief Ahmad-Reza Radan were present. Radan told marchers: "The people came to say to the enemy: we are not afraid of you. Victory is near." #Iran pic.twitter.com/sjKJR88AT8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 13, 2026

Г-7 зове Тръмп да сложи край на войната

Разговорът в Г-7 се състоя на фона на сериозна загриженост сред лидерите на групата относно нарастващите икономически последици от войната. Всички останали лидери призовали Тръмп да сложи бързо край на конфликта, подчертавайки, че Ормузкият проток трябва да бъде обезопасен възможно най-скоро. Един от най-важните маршрути за световната търговия, от който минават около 20% от глобалните доставки на петрол и втечнен газ, е блокиран и миниран от Ислямската република в отговор на атаките на САЩ и Израел, а това вдигна сериозно цените.

Тръмп заявил, че ситуацията в Ормузкия проток се подобрява и че търговските кораби трябвало да възобновят дейността си в района. Междувременно - тази нощ край бреговете на Ирак бяха подпалени поне два танкера.

Още: Тръмп въвлече САЩ във война, която не може да спечели

Доналд Тръмп е бил „двусмислен и неутрален“ по отношение на целите си и графика за прекратяване на войната, казват източници. Някои участници напуснали разговора с убеждението, че той иска да приключи конфликта, а други смятат точно обратното. Републиканецът е заявил, че основният въпрос, върху който работи, е времето. Той не е посочил краен срок, но е казал, че „трябва да довършим работата“, за да се избегне нова война с Иран след пет години.

Тръмп към Киър Стармър: Трябваше да предложиш базите на Великобритания преди войната, сега е късно

Снимка: Getty Images

Белият дом е отказал да коментира разговора, в който е имало и друг интересен нюанс. След като Иран започна да нанася удари срещу държавите от Персийския залив, британският премиер Киър Стармър промени курса си - първоначално той не позволяваше достъп на САЩ до британските военни бази за американски атаки, но впоследствие предложи такъв за „отбранителни“ удари срещу ирански ракетни бази.

Тръмп казал на Стармър пред останалите лидери на Г-7, че вече няма нужда от неговата помощ: „Трябваше да го предложиш преди войната – сега е твърде късно“, заявил републиканецът, цитиран от Axios.

Още: Тръмп и Пентагонът с огромна грешка при планирането на войната в Иран, държавници и мениджъри останали със зяпнала уста (ВИДЕО)