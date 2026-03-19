Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 15 МИР - Плевен

19 март 2026, 12:43 часа 249 прочитания 0 коментара
Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Димитър Трифонов Здравков

2. Иван Костадинов Вачев

3. Лорин Любенович Лоринков

4. Антонио Владимиров Василев

5. Кристина Валериева Андреева

6. Емил Руменов Дечев

7. Борис Огнянов Андреев

8. Александър Ангелов Тодоров

9. Ваня Красимирова Ветова

10. Ивалина Пламенова Иванова

11. Богомил Николаев Стоев

12. Валентин Илиев Ангелов

13. Деница Стефанова Иванова

14. Ивайло Благославов Ирличанов

15. Борислав Пламенов Георгиев

16. Тодор Радославов Ценов

Димитър Радев Отговорен редактор
