Парламентът започна работа:

30 април 2026, 14:38 часа
Снимка: Getty Images
Карлово отива на референдум за военните заводи на "Райнметал"

Общинският съвет в Карлово даде зелена светлина на местно допитване за една от най-коментираните индустриални инициативи в последните месеци - инвестицията на германския оръжеен концерн "Райнметал", предвидена чрез съвместно дружество с държавното предприятие ВМЗ-Сопот. В публичното пространство проектът доби популярност като "нов завод за барут", макар че в различни официални изявления се говори за две отделни мощности - едната за барут, а другата за производство на боеприпаси.

Споразумението с "Райнметал" беше подписано от кабинета на Росен Желязков през есента, като заявените инвестиции достигат приблизително 1 млрд. евро. Управляващите го представиха като стратегически ход с потенциал да промени "бъдещето на българската отбранителна индустрия", с акцент върху значението му за ЕС, НАТО и развитието на високите технологии. Германската компания е сред водещите производители на оръжие в Европа, а темата предизвика и политически сблъсък - Румен Радев и Бойко Борисов влязоха в спор кой има по-голям принос за привличането на инвестицията, определяна като една от най-големите в страната. Още: Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена за "Райнметал"

Именно този проект отново изостри отношенията между президентството и управляващите. Повод стана намерението на "Райнметал" да изгради два завода в България - за барут и за 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Инициативата за референдум в Карлово дойде след подписка, организирана от проруската партия "Възраждане". В началото тя беше отхвърлена заради нередности в подписите, но след повторна проверка общинският съвет прие, че изискванията са изпълнени. Така допитването беше насрочено за 28 юни. Още: Проектът с "Райнметал" - шанс за България и нерви за копейките

Жителите на общината ще трябва да отговорят на три въпроса:

  1. Съгласни ли сте Община Карлово да НЕ променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут?; 
  2. Съгласни ли сте на територията на община Карлово да НЕ бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества, свързана с инвестиционно предложение на предприятията "Rheinmetal AG" и "ВМЗ" ЕАД?; 
  3. Съгласни ли сте да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на община Карлово? 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес