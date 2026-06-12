Пловдив, Хисаря и Стара Загора планират общи туристически пакети

Над 100 участници са се регистрирали за двудневния форум, посветен на културните маршрути на Съвета на Европа, който се провежда в Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Събитието е организирано в четири тематични панела и събира представители на държавни институции, местна власт, научни организации и културни институти.

Форумът се провежда под патронажа на Министерството на културата и се организира от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, с подкрепата на Министерството на туризма, Държавния културен институт към министъра на външните работи, Община Пловдив, Община Хисаря и Националното сдружение на общините в Република България. Медийният партньор е Българската телеграфна агенция.

На пресконференция по повод събитието заместник-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив Пламен Панов подчерта значението на партньорството между българските градове в развитието на културния туризъм.

„Целта на Пловдив е да насърчи сътрудничеството с Хисаря и Стара Загора чрез изграждането на обща билетна система, която дава възможност за създаване на съвместни туристически пакети и по-пълноценно споделено туристическо изживяване. Ние не сме конкуренти – напротив, ние сме дестинации, които могат със съвместна реклама и със съвместни културни инициативи да привличаме хора, които да пътуват в различни градове и държави и така да обогатяваме преживяването им“, заяви Панов.

Той посочи, че културното наследство е огромен ресурс за развитието на региона.

Руи Гомеш, директор на Европейския институт за културните маршрути в Люксембург и изпълнителен секретар на Разширеното частично споразумение за културните маршрути на Съвета на Европа, определи събитието като важно както за България, така и за развитието на европейската мрежа от културни маршрути.

„България е сред членовете основатели на програмата и наличието на няколко сертифицирани маршрута показва, че ние работим заедно за нашето общо европейско културно наследство“, отбеляза Гомеш.

По думите му страната има значителен потенциал за развитие на нови инициативи в рамките на програмата.

„В момента има 52 сертифицирани маршрута в Европа и извън нея и според мен има място и нужда от много нови маршрути, включително и в България. България има голям потенциал и може да предложи много нови маршрути, което ще направи програмата по-богата и по-представителна“, заяви той.

Целта на форума е да представи потенциала на България за по-активно участие в Програмата за културните маршрути на Съвета на Европа чрез прилагането на иновативни инструменти за интерпретация и популяризиране на природното и културното наследство, насърчаване на междуинституционалното и междусекторното сътрудничество и разработването на нови културни маршрути, които да допринасят за устойчивото развитие на туризма и регионите.

България е член на Разширеното частично споразумение, което координира Програмата за културните маршрути на Съвета на Европа, още от създаването му през 2010 г. Към момента български организации са пълноправни членове на осем сертифицирани културни маршрута, сред които Европейският културен маршрут „Кирил и Методий“, Европейският маршрут на историческите термални градове, Пътят на лозата и виното ITER VITIS и други инициативи, свързващи българското културно наследство с общото европейско културно пространство.

В пресконференцията участваха проф. д-р Славия Бърлиева – председател на организационния комитет, Ива Вълчева – кмет на Община Хисаря, Диана Саватева – заместник-кмет на Община Бургас, Яшо Минков – заместник-кмет на Община Димитровград, д-р Елка Златева – главен координатор и член на организационния комитет, Явор Койнаков – и.д. директор на Държавния културен институт към министъра на външните работи, и проф. Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей – Русе.