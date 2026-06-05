Къде празнуват рождения ден на ютията

Регионалният етнографски музей – Пловдив включва нова дата в календара си – рожден ден на ютията и подготвя истинско парти в чест на един от най-важните домакински уреди, предава БНР.

Още: Как най-лесно да почистим ютията от натрупания котлен камък?

Днес от 17:30 часа в експозицията "Светът на ютията" ще бъде отбелязан празникът на един от най-верните помощници в домакинството.

Специални гости са Петър Вучков, който ще покаже част от своята уникална колекция от ютии, и Шкумбата, който ще се погрижи за доброто настроение. Очакват ви любопитни истории, редки експонати, музика и много изненади.

Още: 5 гениални домакински трика с ютия