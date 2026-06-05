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Къде празнуват рождения ден на ютията

05 юни 2026, 11:11 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Къде празнуват рождения ден на ютията

Регионалният етнографски музей – Пловдив включва нова дата в календара си – рожден ден на ютията и подготвя истинско парти в чест на един от най-важните домакински уреди, предава БНР.

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Днес от 17:30 часа в експозицията "Светът на ютията" ще бъде отбелязан празникът на един от най-верните помощници в домакинството.

Специални гости са Петър Вучков, който ще покаже част от своята уникална колекция от ютии, и Шкумбата, който ще се погрижи за доброто настроение. Очакват ви любопитни истории, редки експонати, музика и много изненади.

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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