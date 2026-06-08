Кметът на Пловдив поздрави баскетболистите на „Локомотив“ за успешния сезон

Кметът на Пловдив Костадин Димитров посрещна в сградата на общината баскетболния отбор на „Локомотив“ (Пловдив), който завърши като вицешампион в Националната баскетболна лига още в първия си сезон сред най-добрите отбори в страната.

На срещата присъстваха председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов, заместник-кметовете Иван Стоянов, инж. Хакъ Сакъбов и Николай Душков, президентът на клуба Христо Христев, ръководството, треньорския щаб, начело със старши треньора Асен Николов и състезателите.

Кметът Костадин Димитров поздрави отбора за впечатляващото представяне през сезона, в който пловдивчани достигнаха финала на първенството и останаха само на точка от шампионската титла в решаващия мач срещу Балкан (Ботевград). По-рано през годината „Локомотив“ беше на крачка и от спечелването на Купата на България, отстъпвайки с една точка във финала срещу Черно море.

„Приветствам Ви с добре дошли! Вие сте нашите шампиони! Всичко това е плод на вашите усилия и рано или късно ще дойдат и първите места. Освен късмет, трудът е по-важен. С труда идват успехите. Това, което правите, е феноменално. Искам да благодаря на хората, които стоят финансово зад клуба, както и на треньора. Това е човекът, който мотивира състезателите и ги води към тези успехи“, заяви Костадин Димитров.

Той връчи почетен плакет на отбора за отличното представяне и за приноса му към утвърждаването на Пловдив като град с високи спортни постижения.

Председателят на Общинския съвет Атанас Узунов също поздрави баскетболистите за историческия сезон.

„Пожелавам ви догодина да направите последната крачка и да спечелите шампионската титла. Показахте, че мястото ви е сред най-добрите и вярвам, че най-големите успехи тепърва предстоят“, каза Узунов.

Заместник-кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов подчерта бързото развитие на клуба и увереността си в бъдещите му успехи.

„Това, което направихте само за една година в Националната баскетболна лига, този растеж и енергия, които има отборът, са впечатляващи. Убеден съм, че следващата година ще грабнете титлата и това ще бъде напълно заслужено. Смятам, че второто място ще ви амбицира още повече да постигнете именно тази цел“, заяви Бухалов.

От името на клуба президентът Христо Христев благодари на Община Пловдив за подкрепата още от самото начало на проекта.

„Искам да благодаря на кмета на Пловдив и на общината, че още миналата година, когато стартирахме този проект, повярваха в нас. Без тях трудно щяхме да имаме стабилността, която имаме в момента. Това е само началото за нас. Съжаляваме, че не спечелихме титлата, но дадохме всичко от себе си и така ще бъде и занапред. Нашата мисия са децата, здравето и щастието на нацията. Ще работим изцяло в името на града, хората и развитието на нашето бъдеще. Надявам се да бъдем дългогодишни партньори“, заяви Христев.

Амбицията на Пловдив е да затвърди позициите си като водещ спортен център и градът подготвя кандидатурата си за Европейска столица на спорта през 2028 година, подчерта кметът Костадин Димитров.