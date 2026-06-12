Кметът на Пловдив награди ученици с национални отличия от ОУ „Душо Хаджидеков“

Кметът на Пловдив Костадин Димитров връчи награди на учениците с национални изяви от ОУ „Душо Хаджидеков“ и на техните ръководители по време на традиционния празничен учебен час „Час на победителите“. Той поздрави преподавателите и учениците за високите резултати и достойното представяне на училището в национални състезания и първенства.

Общо 40 ученици бяха отличени за завоювани награди в областта на леката атлетика, шахмата, английския език, българския език и литература и футбола.

Сред наградените бяха Лидия Аврамова, класирана сред първите в националната олимпиада по български език и литература, Александра Пехливанова и Нанси Узунова – носителки на сребърни медали от финалите на Ученическите игри 2026 г., както и Ния Харпър, която е първенец за България в 13-ото национално състезание по английски език Pearson Competition.

Признание получи и футболният отбор на училището, който стана национален шампион в Ученическите игри 2026 г. и завоюва титлата за втори път в рамките на три години под ръководството на учителя по физическо възпитание и спорт Васил Димитров. Отличие получи и голмайсторът на първенството Ивайло Атанасов. По време на церемонията кметът Костадин Димитров подари на тима нова футболна топка като символ на подкрепата към младите спортисти и пожелание за още бъдещи успехи. Шампионският отбор е в състав Симеон Георгиев, Кристиян Георгиев, Персиан Вълчанов, Антоний Чакъров, Борис Вулджев, Виктор Мирчев, Ивайло Атанасов, Алекс Иванов, Камен Балтов, Мартин Романов, Александър Николов и Самуил Стоянов.

Шампионският отбор е в състав Симеон Георгиев, Кристиян Георгиев, Персиан Вълчанов, Антоний Чакъров, Борис Вулджев, Виктор Мирчев, Ивайло Атанасов, Алекс Иванов, Камен Балтов, Мартин Романов, Александър Николов и Самуил Стоянов.

„Тук виждам шампиони по шахмат, лека атлетика, футбол, български език и английски език. Вие сте гордост не само за своето училище, но и за Пловдив. Благодарение на Вашия труд, талант и постоянство доказвате, че успехът идва при тези, които не се отказват. Пожелавам ви още много победи и нови върхове, а на футболистите – след години да ги гледаме на някое от следващите световни първенства“, обърна се към учениците кметът Костадин Димитров.

От ръководството на ОУ „Душо Хаджидеков“ благодариха на Община Пловдив за последователната подкрепа към образованието, спорта и развитието на младите таланти, която създава условия за постигането на високи резултати и утвърждаването на училището сред водещите образователни институции в града.