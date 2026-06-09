Завърши обновяването на преобразения университетски район в Пловдив

Приключиха строително-ремонтните дейности и по последния етап от обновяването на ул. „Цанко Дюстабанов“ в участъка между ул. „Цар Асен“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, а движението по улицата е напълно възстановено.

Реализирането на проекта е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Техническия университет – една от най-оживените зони в централната градска част.

В рамките на ремонта бяха подменени подземни комуникации, обновени тротоари и пешеходни пространства, подобрена достъпната среда, положени нови настилки и маркировка. Бяха засадени нови дървета и бяха извършени дейности по благоустрояване и озеленяване.

„Това не е просто ремонт на една улица, а част от преобразяването на цял градски район, през който всеки ден преминават хиляди студенти, преподаватели, жители и гости на Пловдив“, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Той подчерта, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки.

Община Пловдив благодари на гражданите, живеещите в района и всички участници в движението за проявеното търпение по време на строително-ремонтните дейности.