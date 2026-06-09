След над 100 сигнала и бездействие на МВР: Колега на Демерджиев го извести за редовни гонки в Пловдивско

Редовно около Пловдив се провеждат гонки, в следствие на които са загинали стотици невинни хора. И въпреки че сигнали се подават постоянно, МВР бездейства.

За това сигнализира адвокатът Атанас Костов, който се обърна директно към своя колега - вътрешния министър Иван Демерджиев.

"Уважаеми господин Демерджиев, Колеги сме и се познаваме лично от над 26 години. Състуденти сме, заедно сме адвокати в пловдивска Адвокатска колегия. През последните 5 години на тази бензиностанция на входа на Пловдив идвайки от Асеновград (преди кръговото) всяка неделя се провеждат незаконни събирания, с цел гонки! Аз лично съм сезирал органите на МВР и телефон 112 над 100 пъти за тези незаконни гонки! Всичко това продължава въпреки факта, че няколко пъти съм виждал патрули на МВР на мястото", посочва Костов.

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Безнаказано хулиганство

"Уважаеми г-н Демерджиев, Вие сте топ юрист и аз го знам. Това деяние е хулиганство! За това деяние всички ТИЯ трябва да бъдат задържани за срок от 24 часа до установяване на мотивите им да бъдат на това място! За това деяние и всички ТИЯ трябва да бъдат съдени по бързата процедура за това, че застрашават обществения ред, здравето и живота на хората по този път! Пак казвам - НК го квалифицира като хулиганство", допълва той.

Костов уточнява, че като граждански активист представлява организацията "Пловдив на гражданите" и очаква официална комуникация по темата.

"В противен случай с този казус ще сезираме прокуратурата и Вътрешна сигурност за ангажиране на дисциплинарната и наказателната отговорност на съответните служители на МВР, които не могат да се справят от години с това хулиганство, вследствие на което през годините на пътя Пловдив-Асеновград загинаха десетки (да не кажа стотици) граждани и от двата града", закани се адвокатът.

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Той направи и няколко правни уточнения:

"Законът за Министерството на вътрешните работи урежда правомощията на полицейските органи при опазване на обществения ред, включително правото им да извършват проверки, да дават задължителни разпореждания и предупреждения по чл.65 от ЗМВР, както и да прилагат принудителни административни мерки, като например задържане за срок до 24 часа.

В случаите, в които се касае за поведение, нарушаващо обществения ред, но с по-ниска степен на обществена опасност, приложима е уредбата на Указа за борба с дребното хулиганство. Именно по този ред органите на МВР съставят съответния акт за установяване на проявата, който впоследствие се изпраща на компетентния районен съд за разглеждане и налагане на санкция. В този смисъл, когато в практиката се говори за „акт за хулиганство“, обикновено се има предвид акт по УБДХ, съставен от полицейски орган.

От друга страна, когато деянието се отличава с по-висока степен на обществена опасност и покрива признаците на престъплението „хулиганство“, уредено в Наказателния кодекс, не се съставя административен акт, а се образува наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс".

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Реакция

В последствие Костов коментира, че от страна на Демерджиев е имало реакция по темата.

"Простащината и престъпленията по пътища ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона! Ще бъда направена карта на всички места, на които се провеждат нелегални гонки в страната. Благодаря на министъра на МВР", заяви той.