Кметът на Пловдив: Строителството на „Локомотив“ напредва

С добри темпове напредва строителството на централната трибуна на стадион „Локомотив“. В това се убеди кметът на Пловдив Костадин Димитров, който днес инспектира обекта заедно със заместник-кмета по строителство, инвестиции общинска собственост и икономика Хакъ Сакъбов и Христо Томов от консорциума-изпълнител.

Три от бетоновите плочи на съоръжението вече са излети, като се използва специално поръчан за целта кофраж, обясни строителят. Предстои да бъдат вдигнати още две нива на последната трибуна на „Лаута“. Самото съоръжение ще е масивно с множество зали за медиите, студиа и други помещения.

Обектът се изгражда с държавно финансиране, а изпълнител на е консорциум ДЗЗД „Домът на Локомотив“. Освен изграждане на централната трибуна предстоят дейности по благоустрояване на инфраструктурата на стадион „Локомотив“ в Пловдив.