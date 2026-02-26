Влак блъсна и уби възрастна жена в Пловдив

Бързият влак от Варна за София е блъснал възрастна жена тази сутрин в Пловдив. Инцидентът е станал около 6:10 часа на стотина метра преди спирката над квартал "Прослав". По данни на полицията, жената била легнала на релсите преди да бъде блъсната от влака. Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата.

Заради инцидента бързият влак от Варна за София престоява на гара Прослав. Движението на влака ще продължи след приключване на следствените действия и разчистване на железния път, съобщиха от БДЖ.