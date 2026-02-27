Зам.-кмет на Пловдив: Градският брандинг е начинът, по който разказваме своята история пред света

От 26 февруари до 1 март 2026 г. Пловдив е домакин на първото издание на фестивала за градски дизайн – Brand The City, ново международно културно събитие, посветено на съвременния град, неговата визуална идентичност и ролята на дизайна в публичната среда.

Фестивалът се организира от punkt.studio в партньорство с Община Пловдив, като част от дългогодишните усилия на градската администрация за развитие и утвърждаване на бранд на град Пловдив. Инициативата ще се развие в четири основни компонента: международен форум, намеса в градската среда, две изложби за съвременен градски дизайн и серия от работилници с активно участие на граждани.

Пилотното издание поставя фокус върху града като жив организъм, в който дизайнът не е само визуален жест, а инструмент за свързване на хора, пространства и идеи. Затова и фестивалът се провежда под мотото „Градът като бранд. Жителите като гласове“, акцентирайки върху ролята на дизайна като подход за изграждане на споделена градска идентичност и за активно участие на гражданите в оформянето на визуалния облик на градовете.

Централно място в програмата на фестивала заема еднодневният международен форум за градски дизайн, Brand The City Forum, който се провежда днес в Епископската базилика на Филипопол. Събитието събира на едно място водещи европейски дизайн студиа, експерти и представители на публичния сектор, работили над визуалните идентичности на градове като Амстердам, Виена, Лайпциг, Порто и Прага, които ще споделят реални примери и дългосрочни модели за развитие на градски идентичности чрез дизайн, култура и публични политики.

Форумът бе официално открит с приветствие от Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология и туризъм на Община Пловдив, който подчерта значението на събитието за стратегическото развитие на града.

"За Пловдив е привилегия да бъде домакин на форум от такъв мащаб точно тук, в Епископската базилика – място, където пластовете на историята срещат съвременната ни визия за града. Градският брандинг не е просто дизайн, той е стратегия за идентичност и начинът, по който разказваме своята история пред света. Вярвам, че обменът на опит с водещи европейски експерти днес ще ни помогне да превърнем богатото си културно наследство в устойчив двигател за бъдещото развитие на Пловдив.", подчерта в приветствието си Пламен Панов.

Програмата на Brand The City Forum 2026 до края на деня включва лекции, панелни дискусии и отворени разговори за това как стратегията, дизайнът и управлението оформят начина, по който градовете комуникират и се развиват. За ролята на дизайна в изграждането на идентичността на градове и държави – от визуални системи до дългосрочното им въздействие върху общественото възприятие. С провеждането на този форум, Пловдив се позиционира в центъра на европейския разговор за връзката между дизайн, култура, икономика и устойчиво градско развитие.

Сред лекторите и участниците в панелите са професионалисти, стоят зад емблематични проекти в Европа:

Габор Шрайер (Австрия): Главен творчески директор в Saffron Brand Consultants, ръководил проекта за идентичността на Виена.

Едуардо Айреш (Португалия): Основател на Studio Eduardo Aires, автор на визуалната идентичност на град Порто и правителството на Португалия.

Роел Ставоринус (Нидерландия): Стратегически директор в thonik – студиото, създало брандинга на Амстердам.

Якуб Спурни и Михаел Долейш (Чехия): От Studio Najbrt, автори на идентичността на Прага и чешката държавна администрация.

Кристиан Ханке (Германия): Творчески директор в edenspiekermann_ – екипът зад визуалната идентичност на Лайпциг.

Хана Здановска (Полша): Кмет на Лодз и член на Европейския комитет на регионите, експерт по градска трансформация.

Костис Карацас (Гърция): Основател на The Greek Foundation, работещ за културното позициониране на Гърция в международен контекст.

Фестивалът Brand The City се реализира по проект „Отново Заедно" на община Пловдив, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини", финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU), по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.