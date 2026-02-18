Пловдив се преклони пред делото на Васил Левски (СНИМКИ)

Десетки пловдивчани се преклониха днес пред подвига и паметта на Апостола на свободата Васил Левски. В днешния ден, когато се отбелязват 153 години от смъртта му, граждани, представители на образователни и културни институции, политически и обществени организации, медии и официални лица поднесоха цветя пред паметника на Апостола на централната алея на Бунарджика.

По традиция отбелязването на годишнината започна в храм „Св. Св. Петър и Павел“, където в 10 ч. беше отслужена панихида. Час по-късно започна поклонението пред паметника на Васил Левски. Актьорът Златко Павлов, който беше водещ, започна церемонията с изпълнение на част от одата „Левски“ от Иван Вазов. Официално слово по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски произнесе Маргарита Джарова – художник, педагог, общественик, дългогодишен директор на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ Пловдив, член на Общински комитет „Васил Левски“ – Пловдив.

„В историята на България има имена, които не просто се помнят, те се изричат тихо, с уважение, сякаш са молитва. Такова име е Васил Левски. Той не е само герой на миналото, а живо мерило за чест, смелост и саможертва.“ С тези думи започна думите си Джарова. И напомни, че залавянето му е и трагичен, но и величав момент, защото пред съда Левски не предава никого и не моли за милост. „На 18-и февруари 1873 г. е обесен, но въжето не успява да убие идеите му, напротив - превръща го в безсмъртен символ“, подчерта Маргарита Джарова.

На възпоменателното честване присъстваха кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. д-р Христина Янчева, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, заместник и районни кметове, общински съветници, политически партии, обществени организации, медии и граждани.

Церемонията завърши с полагане на венци и цветя и едноминутно мълчание в памет на Апостола на свободата Васил Левски.