Николай Душков поема транспорта в Община Пловдив

Николай Душков е новият зам.-кмет по транспорт в Община Пловдив. Той беше представен днес от кмета на града Костадин Димитров.

Градоначалникът поясни, че досегашният заместник-кмет по транспорт Александър Държиков е бил временно част от ръководния екип с цел да подпомогне реализирането на няколко ключови ангажимента – завършването на генералния план за организация на движението и финализирането на процедурите, свързани с избора на изпълнител за градския транспорт.

Новият заместник-кмет Николай Душков е възпитаник на Математическата гимназия в Пловдив и на ПУ „Паисий Хилендарски“ със специалност „Математика и информатика“. Професионалният му опит включва работа като началник транспорт в „Биомашиностроене“, последвана от дейност в частния сектор, а в последните години – в общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.

Душков изрази благодарност към своя предшественик и очерта основните си приоритети в ресора, сред които подобряване на градския транспорт, обновяване на пътната маркировка, подмяна на осветлението в подлеза под пощата и други.