Хиляди в Пловдив включиха във велошествието по маршрута на Giro d’Italia

Хиляди пловдивчани и гости на града се включиха във велошествието за откриването на Велосезон 2026 в Пловдив, което премина по част от маршрута на престижното колоездачно състезание Giro d’Italia. Шествието бе поведено от кмета на Пловдив Костадин Димитров и се превърна в истински празник на спорта, активния начин на живот и градската мобилност.

То стартира непосредствено след третия етап от Giro d’Italia, на който кметът Костадин Димитров даде официален старт пред хиляди зрители и участници. Колоната от велосипедисти тръгна от площада пред Голямата базилика, премина по централните булеварди на града, а финалът бе пред спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“, където имаше томбола със 17 велосипеда и множество допълнителни награди.

„Пловдив все повече се утвърждава като град на спорта, движението и активните хора. Радвам се, че хиляди пловдивчани – цели семейства, деца и млади хора – избраха да бъдат част от този празник. Това е доказателство, че карането на колело е не само спорт, а начин на живот и част от модерната градска култура“, заяви кметът Костадин Димитров и благодари на всички участници.

Сред бурни аплодисменти той лично връчи първата голяма награда в томболата - електрически велосипед - на 7-годишната Моника, чието име бе изтеглено първо сред всички участници.

„Пожелавам ти да караш колелото си с много радост, усмивки и приключения. Спортувай, бъди активна и никога не губи любовта към движението“, обърна се към детето Костадин Димитров.

Наградите на част от останалите печеливши бяха връчени от заместник-кмета по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов.

На събитието присъстваха още заместник-кметовете Пламен Панов и Николай Бухалов, както и директорът на Фондация „Пловдив 2019“ Кирил Велчев.