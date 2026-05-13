Пловдив и Чехия задълбочават сътрудничеството в областта на интелигентните градски решения

Заместник-кметът на община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов, секретарят на общината Ангелина Топчиева и експерти от администрацията проведоха работна среща с представители на Посолството на Чешката република в България и чешки компании, развиващи дейност в сферата на smart сити системите.

В срещата участваха вторият секретар и ръководител на политическия и икономически отдел към Посолството на Чешката република Ян Индрих, почетният консул на Чехия в Пловдив Иван Соколов, Зита Зарубова от икономическия отдел на посолството, както и представители на водещи чешки компании в областта на интелигентните технологии, транспорта, енергийната ефективност и дигиталната инфраструктура.

„Пловдив активно работи за внедряване на модерни и устойчиви решения в градската среда. За нас е изключително важно да обменяме опит с държави и компании, които имат сериозни постижения в сферата на smart технологиите, транспорта и енергийната ефективност”, с тези думи заместник-кметът инж. Сакъбов откри срещата.

От своя страна заместник-посланикът Ян Индрих изрази надежда след тази визита отношенията между България и Чехия да се надградят и да се задълбочи сътрудничеството в областта на smart системите и устойчивото градско развитие.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за бъдещо партньорство, обмен на добри практики и реализиране на съвместни проекти в сферата на устойчивата градска среда, дигитализацията и енергийната ефективност.

Гостите са в Пловдив по повод участието си в Регионалния форум за подкрепа на политиките на Европейския зелен пакт „Енергийните общности – европейски инструмент за силна местна икономика, чист транспорт и достъпна енергия“, който ще се проведе утре, 14 май 2026 г., в хотел „Ландмарк Крийк“ в Пловдив.

Форумът ще бъде открит в 14 ч. от заместник-кмета на Община Пловдив инж. Хакъ Сакъбов.

В рамките на първия панел ще бъдат представени иновативни решения за дигитални технологии в транспорта и градската инфраструктура, включително интелигентни системи за управление на трафика, видеонаблюдение и сигурност, мониторинг на климатични и пътни условия, дигитална администрация, софтуерни решения и екологичен обществен транспорт.

Вторият панел ще бъде посветен на енергийните общности и местния енергиен преход, като ще бъдат разгледани възможностите за изграждане, управление и финансиране на локални енергийни системи и внедряване на smart технологии в общините.