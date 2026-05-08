Община Плевен почиства парк „Кайлъка“ и разширява поддържаните зони

Всички тревни площи в парк „Кайлъка“ - от обръщалото на тролейбусите в началото на парка /спирка Моста/ до х-л „Кайлъка“, се косят и обработват. За първи път се почистват зони в парка, където досега никога не е влизано и не им е обръщано внимание, затова на практика те са били недостъпни за разходка. Дейностите са възложени от Община Плевен.

Напълно окосени са зелените зони край пешеходните алеи, премахват се сухи и паднали клони, чисти се района и по течението на река Тученишка. Изчистено ще бъде и речното корито.

Работата по поддържането на емблематичния за Плевен парк включва и облагородяване на всички централни алеи по примера на първата, която вече е готова и се намира на входа на „Кайлъка“.

В следващите дни паркът ще бъде място и за първото събитие от програмата за празника на Плевен – Второто издание на националния фермерски пазар на 9 и 10 май.