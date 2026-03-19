Община Пловдив трансформира подлез „Археологически“, представи идеен проект

Община Пловдив заедно с фондация „Пловдив 2019“ ще преобрази подлез „Археологически“ като го превърне в още едно място за култура. Това обяви кметът Костадин Димитров на пресконференция, в която взеха участие още заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов, заместник-кметът по култура Пламен Панов, арх. Димитър Джугаланов.

„Трансформацията на подлеза ще бъде в неговата западна част, идеята е да се покаже археологията там, да се оформи озеленяване и да се направи плавен преход към модерното“, обясни архитектът и автор на идейния проект, който беше представен днес в Община Пловдив, арх. Димитър Джугаланов.

По думите му идейната разработка е входирана в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) за съгласуване. Тя предвижда премахване на пустеещата сграда в западната част на подлеза, където ще бъде обособена сцена със 100 места. Планирано е озеленяване на мястото на магазините на тротоарно ниво, в подземното ниво ще бъдат обособени съблекални, гримьорни за изпълнителите, арт и сувенирни магазини.

„Имаме стратегия за подлезите. Те не бива да бъдат само пространства за преминаване, но и за култура, за социални контакти. Така че ще бъде преобразен не само този подлез, но и други и ще бъдат стопанисвани от фондация „Пловдив 2019“, коментира кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Заместник-кметът по култура Пламен Панов обясни, че се планира трансформация и на подлеза на Тримонциум, който ще е подход към разкопките на Форум Изток-Юг. „Ще направим предпроектно проучване и международен конкурс за идейни разработки а подлеза“, допълни Панов.