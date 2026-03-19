Вижте листата на ГЕРБ-СДС за парламентарните избори на 19 април в 17 МИР - Пловдив-област

Представяме ви листата на ГЕРБ-СДС в 17 МИР - Пловдив-област за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Цвета Вълчева Караянчева

2. Младен Николов Шишков

3. Йордан Стоянов Кръстанов

4. Аспарух Емилов Атанасов

5. Божидар Павлов Бакалов

6. Енислав Стоянов Велков

7. Александър Бисеров Иванов

8. Весела Иванова Тошкова

9. Димитър Пламенов Спасов

10. Паолина Василева Аврамова

11. Мирослав Петров Николаков

12. Иван Николов Петков

13. Росица Димитрова Бакова

14. Станьо Христов Синекчийски

15. Кристиан Владимиров Йосифов

16. Петър Димитров Матрев

17. Ивайло Стефанов Сираков

18. Наталия Стоянова Некезова

19. Янка Атанасова Котева

20. Стоян Михайлов Топалов

21. Даниела Цвяткова Димитрова-Славовска

22. Кристина Ивова Атанасова

