Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 19 април в 16 МИР - Пловдив-град

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 16 МИР - Пловдив-град за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Асен Васков Василев

2. Манол Костадинов Пейков

3. Стою Теодоров Стоев

4. Владислав Панчев Панев

5. Тодор Атанасов Токов

6. Ангел Николаев Първановски

7. Екатерина Христова Костова-Попова

8. Чило Людмилов Попов

9. Радка Димитрова Славчева

10. Росен Пламенов Иванов

11. Петър Жечев Радевски

12. Веселина Стефанова Александрова

13. Велислав Величков Величков

14. Георги Веселинов Иванов

15. Николай Георгиев Георгиев

16. Донка Вескова Дойчева-Попова

17. Анита Илиева Паскалева

18. Теодора Светославова Зъмчева

19. Спас Георгиев Кунов

20. Валентин Василев Иванов

21. Михаил Сергеев Гилин

22. Йоно Денев Чепилски

23. Станимир Емилов Тончев

24. Веселка Петрова Христамян

