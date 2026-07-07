Изборите за нов лидер на ДСБ - между харизмата и предвидимостта: Влиянието на Иван Костов (изглежда) наклони вота

Изборите за нов председател на партия "Демократи за силна България" (ДСБ) ще се състоят на 11 юли (събота), а кандидатите за поста са трима - депутатът от Пловдив и досегашен зам.-председател на партията Йордан Иванов, евродепутатът и бивш лидер на формацията Радан Кънев и един от първоприходниците на ДСБ Васко Василев.

Вотът се счита за важен и от вътрешнопартийна гледна точка, и от коалиционна гледна точка и ще бъде наблюдаван внимателно от "Да, България", с които ДСБ са част от "Демократична България". Нещо повече - изборът на нов лидер идва и на фона на продължаващите преговори сред демократичната общност и опити за излъчване на единен десен кандидат за президент на предстоящите избори за държавен глава тази есен.

На този фон в разгара на предизборната кампания, която правят основните двама кандидати, като явен знак бе определено присъствието на създателят на ДСБ Иван Костов. Той посети едно от ключовите предизборни събития на Йордан Иванов, който се счита и за много приближен до досегашния председател на формацията ген. Атанас Атанасов. Освен това бившият премиер отсъства трайно от събитията, които води опонента на Иванов в лицето на Кънев.

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Предизвестен резултат?

Още преди началото на същинския процес в партията евродепутатът обяви, че няма да води публична предизборна кампания, а ще има само срещи с членове и симпатизанти на ДСБ. В понеделник Кънев представи визията си за бъдещето на партията в централата на "Кърниградска" на среща с актива, но в залата не бе забелязан нито един настоящ член на ръководство. Единствените по-значими фигури за десните сред присъстващите бяха кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков и бившият кмет на Плевен и зам.-председател на ДБГ Найден Зеленогорски.

На този фон не само Иван Костов, но и други ключови лица от създателите на ДСБ присъстваха на представянето на програмата на другия кандидат за лидер Йордан Иванов със заглавие "Етап 4". В залата бяха видяни политици като Екатерина Михайлова и Асен Агов, както и настоящи депутати като Павел Попов, . Прави впечатление, че официалните канали на ДСБ в социалните мрежи също видимо подкрепят повече Иванов, отразявайки много по-детайлно и масово неговите появи, интервюта, предизборни заявки и събития, за сметка на тези на Кънев.

На практика това е вид ясна подкрепа не само към приближения до досегашния лидер кандидат, но и ясна подкрепа за курса на партията по време на управлението на ген. Атанасов. Самият Йордан Иванов е юрист с дългогодишен опит в парламента и в местната власт като бивш областен управител на Пловдив по време на управлението на правителството на Кирил Петков. В рамките на 52-рото Народно събрание е председател на парламентарната комисия по транспорт и съобщения.

От своя страна евродепутатът Радан Кънев има не само дългогодишен опит като представител на България в Брюксел, но и като депутат в българския парламент. Нещо повече - Кънев вече бе председател на ДСБ в периода 2014-2017 г., когато партията става част и от "Реформаторския блок".

"Не търся и не очаквам публична подкрепа, не питам хората за кого ще гласуват и не давам обещания. Вярвам, че партията ни - всеки отделен неин член, всеки отделен делегат, могат да направят вярна преценка и избор. И да посочат и лидера, и пътя, по който да продължим", написа той в профила си.

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Третият кандидат е роденият в Разград Васко Василев, един от основателите на движение "Диалог", дало старта на ДСБ.

Приоритетите, конкуренцията и бъдещето

В друг свой текст Кънев се съгласява с изразено твърдение, че "във визията на кандидатите има 98% съвпадение". Евродепутатът пише: "За мен тук няма никаква изненада. През последното десетилетие и малко повече, нашите пътища с Данчо са близки и преплетени. Да не говорим, че и двамата сме адвокати от френската гимназия и сме членували само в една политическа партия. Пиша това, защото наблюдавам в социалните мрежи напълно излишно натягане на атмосферата и дори абсурдното твърдение, че изборът след седмица "определя посоката на партията". Това са силно пресилени оценки. Посоката е ясна и консенсусна. Това не прави избора на лидер маловажен. Но прави прекалените емоции излишни", казва още Кънев.

По време на предизборното си събитие пък Йордан Иванов също не изрази критики или вид нездрава конкуренция в поведението си: "Няма да кажа, защото правя положителна кампания, няма да хвърля камък в градината на Атанас Атанасов, нито на Радан Кънев", отговори Иванов на въпрос защо досега не е реализирал всичките си предизборни намерения, след като до този етап е бил дясна ръка на ген. Атанасов.

В програмата си Иванов залага на повече представителност на структурите на партията за идеите и позициите ѝ, обучения за кандидатите и представителите ѝ във властта, изграждане на база данни с информация за членовете на ДСБ и др. Йордан Иванов посочи и заместниците си, ако бъде избран за председател: Атанас Атанасов, Катя Панева и Радан Кънев. В края на представянето на програмата си Иванов се обърна и към опонента си Радан Кънев: "Аз вярвам, че бъдещето на партията не се крепи на рейтинга на нейния председател", каза той по повод популярността на Радан Кънев и в медиите, и в редиците на ДСБ.

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"Аз съм страшно удовлетворен, че се е подготвил толкова дълбоко политически, има всички качества за председател", каза и самият ген. Атанасов, попитан за кандидатурата на Иванов. На този фон по време на самото събитие Иван Костов не се изказа.