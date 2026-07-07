Обрат в нагласите на българите към ЕС: Доверието се покачва, сочат данните на "Евробарометър"

Европа мисли за оръжия, а България - за икономическо оцеляване. Това е един от изводите в новите данни от пролетното проучване на "Евробарометър", които очертават любопитен обрат в нагласите у нас.

3/4 от европейците смятат, че Европейският съюз е остров на стабилност в един несигурен свят и този дял представлява увеличение с 8 процентни пункта спрямо есента на 2025 г. и е вторият най-висок за последното десетилетие. На национално равнище стойностите по този показател варират от 94% в Португалия до 60% в Естония, като българските резултати са близо до средното ниво за ЕС – 72%.

Резултатите от това най-ново проучване на "Евробарометър" по поръчка на Европейския парламент (ЕП) показват, че европейците възприемат Евросъюза като безопасен "пристан" на фона на една геополитическа несигурност.

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Какво става у нас?

На този фон след историческото дъно в края на 2025 г., когато едва 40% от българите бяха доволни от демокрацията в ЕС, през пролетта на 2026 г. доверието достига до 55% - все още ниско, но близко до средното за съюза. Постепенно се покачва и усещането за полза от членството в съюза (от 54% през есента на 2025 г. до 57% днес). Въпреки това подобрение, България остава на дъното в ЕС по този показател, изоставайки дори от скептичните Франция и Австрия (с по 62%).

На фона на общоевропейския песимизъм за бъдещето на света (58% от гражданите са тревожни), българите остават изненадващи оптимисти: 46% гледат напред с надежда, срещу 44% песимисти.

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Големият разлом е в приоритетите. Докато средният европеец залага на отбраната и сигурността (39%), за българина геополитиката остава на заден план пред икономиката. Водещият приоритет у нас е конкурентоспособността и индустрията (40%), следван от енергийната независимост (36%) и демографията (30%). Сигурността остава чак на четвърто място с 29%, въпреки близостта на двата големи военни конфликта до нашата граница. Изглежда българите все още виждат в ЕС повече инструмент за по-висок стандарт, отколкото за военна защита.