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Поредният случай на "Прибирайте се, колеги": ДБ иска обяснение от ДАНС защо е спряна проверка на складове за лекарства

07 юли 2026, 11:59 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: Vrachi.Rf
Поредният случай на "Прибирайте се, колеги": ДБ иска обяснение от ДАНС защо е спряна проверка на складове за лекарства

Предложение за изслушване на и.д председател на ДАНС Станчо Станев, както и на ръководните служители Пламен Стоянов и Петко Господинов са внесли от "Демократична България". Реакцията на формацията идва след направените от бившия служител с ресор здравеопазване в ДАНС Ясен Токусчиев разкрития за политически натиск. В предаването "Извън ефир" той изнесе данни, според които в края на месец август 2025 г. ДАНС е провела мащабно мероприятие съвместно с Изпълнителната агенция по лекарствата и Столичната регионална здравна инспекция, насочено към складове за търговия с лекарствени продукти.

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Според Токусчиев, складовете са собственост на търговци, за които контраразузнаването е разполагало с данни за фиктивен стокооборот чрез отклоняване на медикаменти от веригата на доставки и съответно за възможно източване на публични средства от бюджета на НЗОК. Според изнесените твърдения, докато служителите са били на терен, проверката е била неочаквано преустановена след разпореждане от ръководители в ДАНС с указание служителите да се приберат.

От ДБ смятат, че това е пореден случай на "прибирайте се, колеги". В мотивите си от партията заявяват, че случаят има повишена обществена значимост и поради характера на проверяваната дейност.

"Търговията с лекарствени продукти е силно регулирана дейност, пряко свързана със здравето и живота на гражданите, с контрола върху законността на лекарствената верига, с предотвратяването на злоупотреби с публични средства и с противодействието на незаконни канали за отклоняване, съхранение, разпространение или износ на лекарствени продукти. Данните за фиктивен стокооборот, отклоняване на медикаменти от веригата на доставки и възможно източване на средства от бюджета на НЗОК предполагат не само административен и финансов риск, но и риск за обществения интерес, доверието в здравната система и ефективността на държавния контрол", заявяват още вносителите.

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Направените разкрития идват като потвърждение на изразените от ДБ съмнения, че в ДАНС съществуват разработки за потенциални сериозни корупционни действия в сектор здравеопазване и по-конкретно в НЗОК. Именно затова през изминалата седмица от формацията настояха изборът на д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК да бъде отложен, докато народните представители не получат изисканата от ДАНС информация за дейността на ръководството на НЗОК. Според ДБ ДАНС разполага с достатъчно притестнителна информация за дейността както на д-р Асен Меджидиев, така и на вече бившия подуправител проф. Момчил Мавров.

От "Прогресивна България" отказаха да отложат избора на Меджидиев за подуправител на НЗОК и той беше избран, вкл. с гласовете на ГЕРБ.

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НЗОК ДАНС Лекарства Демократична България Асен Меджидиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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