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Пеевски похвали Радев за завоя по договора с "Боташ"

07 юли 2026, 13:28 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Пеевски похвали Радев за завоя по договора с "Боташ"

"Изразяваме удовлетворение от информацията за постигнатото на среща с българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган замразяване на договора с "Боташ" за 15 месеца. Споделяме заявеното основание за замразяването на договора с това, че България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия". Това пише в позиция на воденото от Делян Пеевски Движение за права и свободи (ДПС).

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В актуалния вариант, по договора с "Боташ" се резервират над 1.8 млрд. куб.м газ за доставка на турска територия и пренос до България до края на 2036 г. Този капацитет е две трети от българското потребление и на практика не е необходим на българския пазар. Страната дължи по 500 хил. евро на ден, независимо дали се пренася газ или не, като срокът за договора е 13 години. Договорът беше подписан от служебния енергиен министър Росен Христов през януари, 2023 година - тогава на власт беше назначеното от Румен Радев в качеството му на президент служебно правителство начело със сегашния финансов министър Гълъб Донев. Христов в момента е в директорския борд на ДКК.

"Този жест от турска страна е пример за добросъседски взаимоотношения, които за нас са особено важни, тъй като Турция е ключов стратегически партньор за България", добавя ДПС т.е. Пеевски.

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Ивайло Ачев
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