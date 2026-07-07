Атанас Славов за "Боташ": Този, който създаде проблема, сега се опитва да го реши

„Предоговарянето на споразумението с „Боташ“ би трябвало да се окачестви като добра новина, защото това е неизгодно споразумение за България“. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV Атанас Славов, бивш министър на правосъдието, депутат от „Демократична България“. По думите му сме в ситуация, в която „този, който създаде проблем сега се опитва да го реши, като междувременно твърди, че няма проблем“.

Ако целта на „Боташ“ беше да осигури, че в Европа през България влиза руски газ, маскиран като турски, простият отказ от това споразумение не знам кого обсъжда, има нещо, което още не е казано, това е най-притеснителното“, каза Славов.

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"В Турция има терминали за втечнен газ и трябва този газ от наши партньори други доставчици, да стига до България по облекчен ред, а не да гарантираме доставки на руски газ за Европа, какъвто беше смисълът на „Боташ“ и това е най-проблемната , геополитическата част от този проект, затова той трябва да бъде прекратен, не просто замразен“, заяви депутатът на ДБ.

Относно проекта на „Прогресивна България“ за изцяло машинно гласуване, Атанас Славов каза, че ДБ винаги е защитавала машинното гласуване и заяви, че се надява този законопроект да бъде приет бързо и да получи максимална подкрепа.

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Относно полетите на Делян Пеевски, Славов коментира, че тези средства трябва да бъдат публични. „Тези средства трябва най-малкото да са декларирани в ежегодните декларации пред Комисия за противодействие на корупцията, също пред данъчните власти“. „Ключово е, че когато имаме адвокатско дружество, което е плащало някакви полети, тогава има задължение за лицето, което се ползва от тези средства да декларира в тази декларация пред антикорупционната комисия източника на средствата и с каква цел са платени“.

„Когато става въпрос за лице, санкционирано по „Магнитски“, тогава въпросът е как това лице напълно свободно оперира със средства без това да бъде засечено от контролните органи, защото това лице би трябвало да оперира само с кеш, да няма достъп до банкови транзакции. „По-големият е въпрос е, че с Пеевски са летели бизнесмени периодично, какво са правили тези хора?“, каза Славов.

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„Отговорността за номинацията на Десислава Атанасова е на ГЕРБ на първо място, ние имахме кандидат, който отговаряше на всички изисквания, г-жа Атанасова беше подкрепена от нас, ние отчетохме това като политическа грешка, няколко дни след гласуването, но ключовото е какво се случва след изнесената информация. Няма основание да не вярваме на изнесената информация“, категоричен беше Славов.

Друг акцент в разговора беше искането за отстраняването на Емилия Русинова. По думите на Славов тя „трябва да бъде отстранена от длъжност не просто като административен ръководител, но и в качеството ѝ на прокурор“, тъй като има „данни, че са нарушени правилата за интегритет и почтеност в съдебната власт, както и Етичният кодекс на прокурорите“.

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Според него Русинова „трябва да бъде освободена“, защото „няма как многократно да пътуваш с лице, което е разследвано... и да продължаваш да си ръководител в прокуратурата“. Той допълни: „Това означава, че е имало директен прокурорски чадър върху Петьо Еврото“ и определи дисциплинарната отговорност като „най-малкото, което трябва да се случи“.

По темата за избора на нов Висш съдебен съвет беше подчертано, че целта е да бъдат избрани „независими хора с авторитет и почтеност“. Атанас Славов заяви, че „разговори за конкретни лица няма“, защото първо трябва да бъдат определени „профилът на кандидатите и правилата, по които ще бъдат избирани“. Той увери, че формацията ще участва активно в процедурата, тъй като „оттук зависи как ще изглежда нашата съдебна система през следващата петилетка“.

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В края на интервюто беше коментиран и държавният бюджет. „Внасянето на бюджет с дефицит от 5,7% е безпрецедентно за последните близо 30 години и нарушава бюджетните правила и бюджетната дисциплина“, заяви Славов, като предупреди, че това е „негативно послание към бизнеса и към гражданите“ и че „веднъж развързали дефицита до такава степен, много трудно можем да го върнем обратно“. В заключение потвърди, че партията му ще гласува против бюджета.

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