"Да спре веднага": ПП-ДБ са против реформа в образованието (ВИДЕО)

ПП-ДБ се обявиха против реформа в образованието, тъй като според тях 51-ото Народно събрание е изчерпано. Това се разбра от изявлението на съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков. Става въпрос за промените в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с часовете "Добродетели и религии". От формацията обърнаха внимание, че този закон се внася в нарушение на правилника на парламента.

Да спре веднага!

Акад. Денков обяви, че ПП-ДБ ще изразят своето становище за закона в комисията, но няма да участват в обсъждането.

"Това, което ние смятаме категорично е, че в парламент, който си отива, правителство, което вече е в оставка и не би могло да защитава убедително този закон, при липса на ясна отговорност - този процес трябва да спре и трябва да спре веднага", каза акад. Денков.

Нищо друго - освен изборите

От своя страна Елисавета Белобрадова заяви, че този парламент няма мандат повече за нищо друго освен да осигури честни и почтени избори.

"Самите от ГЕРБ изразиха становището, че този парламент няма повече мандат за никакви структурни реформи", добави Белобрадова.