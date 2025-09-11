ДБ с нова стъпка срещу завладяната държава: Внася закон, свързан с главния прокурор (ВИДЕО)

"Демократична България" е предприела следващата стъпка от плана си за отпор срещу завладяната държава, обяви съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова. Става въпрос за промени в Закона за съдебната власт, с които се предлага разширяване на органите, които могат да поискат отстраняване на главния прокурор, които целят да гарантират прозрачен избор на Висш съдебен съвет и Инспекторат, както и да бъде избран нов изпълняващ функциите обвинител номер 1 и председател на ВАС.

"Дадохме толеранс от осем месеца на правитеството да инициира подобен законопроект. Голяма част от текстовете са работени от Министерство на правосъдието миналата година, което ни дава възможност да твърдим, че те са консенсусни за магистратската общност", каза бившият правосъден министър и депутат от ПП-ДБ Атанас Славов. ОЩЕ: "България на нови релси": Планът на "Да, България" за отвоюване на завладяната държава (ВИДЕО)

Нов изпълняващ функциите главен прокурор

Със законодателната си инициатива от "Демократична България" искат да задължат ВСС две седмици след влизането в сила на закона да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор и председател на ВАС. "Тези считаме за нелегитимни", добави още Славов.

Припомняме, че казусът възникна след като Прокурорската колегия към ВСС реши Борислав Сарафов да бъде оставен на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли - датата, на която изтече срокът от шест месеца за временните ръководители в съдебната власт, приета в последните законови поправки. ОЩЕ: "Пълно обслужване на Сарафов и управляващите": ДБ за решението на Прокурорската колегия на ВСС (ВИДЕО)

Нов механизъм за освобождаване на главния прокурор

Атанас Славов обясни, че със законопроекта се създава нов механизъм за освобождаване на главния прокурор по инициатива на много по-широк кръг органи.

"До момента само министърът на правосъдието и трима от членовете от прокурорската колегия могат да поисакт освобождаването на главния прокурор, ние предлагаме освен тези - да могат омбудсманът, председателят на ВКС, Общото събрание на наказателна колегия на ВКС, Пленумът на ВКС, както и една пета от народните представители също да могат да искат освобождаването му.

Деполитизиране на ВСС и ИВСС

Славов добави, че със законопроекта се цели деполитизиран избор на членове на ВСС и на Инспектората към ВСС.

"Така ще имаме изрична норма, че членовете на ВСС и парламентарната квота са политически, независими неутрални и не трябва да са заемали позиции в парламента, в правителството, различни политически позиции в ръководството на политическите партии", каза Славов.

Инспекторатът да не е репресивен орган

От "Демократична България" искат Инспекторатът към ВСС да не е репресивен орган за магистратите, а да брани тяхната независимост.

"Важен акцент от законопроекта е ограничаването на така наречените прокурорски проверки, с които много се злоупотребява последната година. Прокурорските проверки ще бъдат силно редуцирани, като се гарантира правото на защита на лицата, спрямо които се извършват тези покурорски поверки", каза още Славов. ОЩЕ: Сарафов остава заради зле написан закон: Тезата на проф. Георги Близнашки