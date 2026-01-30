Депутат от БСП показа в парламента какво смучат младите хора (ВИДЕО)

Депутатът от БСП Габриел Вълков показа в парламента какво смучат младежите. Става въпрос за никотинови паучове, снусове или никотинови пакетчета. Изявлението му беше във връзка със законодателна инициатива на социалистите, която предвижда пълна забрана за тези никотинови продукти, които според него са новите наркотици на младото поколение и които могат да бъдат намерени свободно в магазините за алкохол и цигари. Според БСП забраната е наложителна и затова се надяват законопроектът да бъде приет до края на 51-ото Народно събрание.

Призивите на БСП

От БСП призовават още всички институции да контролират защо непълнолетни злоупотребяват с такива паучове на ден и дори достигат до количества, които се равняват на 10 кутии цигари само за ден. Те предупредиха, че това причинява рак на венците, разяждане на гърлото.

"Понеже държавата не се справя с това, според нас трябва да бъдат изцяло забранени", каза червеният депутат.

Призивът на БСП беше насочен към родителите да следят децата, предупреждавайки, че по-големите ученици ги купуват на по-малките. Социалистите се обърнаха и към тютюневата индустрия, посочвайки, че няма да изтеглят законопроекта.

Какво представляват никотиновите паучове и снусове?

Според превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София - снус е тютюнев продукт със съдържание на никотин, който произлиза от сухото емфие (енфие).

От центъра уточняват, че продажбата на снус не е разрешена в Европейския съюз, с изключение на Швеция и Норвегия, където снус се произвежда и консумира.

Никотиновите паучове, за разлика от снуса, не съдържат тютюн. По информация на производителите се използват никотинови соли, примесени с микрокристална целулоза, други соли (включително натриев карбонат и хидроген карбонат), лимонена киселина и ароматизатори. В някои държави, като Норвегия и Канада, никотиновите паучове са забранени за продажба в смесените магазини, защото са класифицирани като „нов никотинов без тютюнев продукт”. За сравнение в много държави от Европейския съюз се разпространяват свободно.

От центъра обръщат внимание, че така нареченият снус, който се употребява в България и набира популярност през последните години, всъщност са никотинови паучове. ОЩЕ: Окончателно: Забраняват само еднократните електронни цигари, т. нар. вейпове