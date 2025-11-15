Доган се завръща: Той и хората около него учредяват АПС (ВИДЕО)

След като през септември Ахмед Доган обяви, че създава нова партия Алианс за права и свободи (АПС) - той и хората около него днес се събраха, за да я учредят. За целта те провеждат учредително събрание, което беше открито от народния представител Танер Али, който благодаря на всеки поотедлно за всичко, което прави, за споделеността и за заедността.

"Благодарим от сърце на Ахмед Доган, благодарим, че ви има, благодарим, че сме заедно", каза още Али.

Създаването на партия се наложи след разцеплението на ДПС и след като Делян Пеевски спечели битката за формацията, създадена навремето от Ахмед Доган. Припомняме, че дори се наложи отцепниците от ДПС да се явят на последните парламентарни избори като АПС.

През септември инициаторите на новата политическа партия обявиха, че тя се създава, за да допринесе за единството на всички български граждани в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека и други международни договорености за изграждане на демократично, гражданско общество и правова държава.

АПС и 35-годишното дело на Доган с ноу-хау

Припомняме, че още през септември от АПС обещаха да бъдат много прецизни и при подбора на кадри и учредяването на самата политическа формация. "Това, кото се случи никой не го е очаквал от нас. 35 години сме били с кауза и сърце. Г-н Доган е създал тази политическа формация. Неслучайно днес сме се събрали тук, защото нашата партия беше открадната", добави Танер Али, който оглавява Инициативния комитет за създаване на партията. Той обеща, че продължават с ноу-хау. А по думите му - новият устав ще помогне да са изчистена от обременени хора партия.