"Жив съм, здрав съм": Ахмед Доган създава нова партия (ВИДЕО)

Ахмед Доган обяви нов политически проект, като каза, че е първият, който се е подписал за неговото създаване. Той обяви, че ще участва в процеса на създаване на партията, но дали ще я оглави, ще решат неговите съпартийци. Стана ясно, че днес се е провело учредяване и избиране на ръководството на Инициативния комитет, в който са решили до три месеца да проведат Национална учредителна конференция на новата партия Алианс за права и свободи - АПС.

Идеята за нова партия възникна още след като санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" спечели битката за ДПС в съда. 

"Приказки се носят от социалните медии и други неофициални медий ни фирми и организации. Жив съм, здрав съм. Не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. Не ходя като бозаещо пиянде. Здрав съм", каза Доган в началото на пресконференцията. Той обеща по-детайлна среща с медиите тип пресконференция, но поиска време. 

"Нека днешният ден да остане изчистен, без замъгляване с други въпроси", каза още Доган в отговор на въпрос за влияние на Делян Пеевски върху новия му проект. 

На въпрос дали се страхува от влиянието на Пеевски, Доган отговори: "Ако се страхувам от нечие вляние, няма да бъда тук и да участвам в създаването на такъв проект".

АПС ще продължи 35-годишното дело на Доган с ноу-хау

От АПС обещаха да бъдат много прецизни и при подбора на кадри и учредяването на самата политическа формация. "Това, кото се случи никой не го е очаквал от нас. 35 години сме били с кауза и сърце. Г-н Доган е създал тази политическа формация. Неслучайно днес сме се събрали тук, защото нашата партия беше открадната", добави Танер Али, който оглавява Инициативния комитет за създаване на партията. Той обеща, че продължават с ноу-хаус. 

А по думите му - новият устав ще помогне да са изчистена от обременени хора партия. 

Повече за новата партия на Доган

"Ние, обединени от идеята да превърнем стремежа си за достоен живот в реаълност, искаме да работим за една България, в която всички без значение на пол, етнос, религия и социален статус, ще бъдат равноправни, в която ще се цени всеки един човек, ще се уважава неговото лично достойнство, ще се гарантират основните права и свободи на всички", прочете учредителната декларация Танер Али от АПС.

В декларацията се посочва още, че от АПС искат да превърнат България в по-добро място за живеене, страната ни да намери достойно място в европейското семейство и се утвържадава като пълноправен и необходим член на евроатлантическите структури.  

Политическата партия се създава, за да допринесе за единството на всички български граждани в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека и други международни договорености за изграждане на демократично, гражданско общество и правова държава. ОЩЕ: Новата партия на Доган - какво следва? Проф. Росен Стоянов с отговорите (ВИДЕО)

