Ефремова: Помощта за пострадалите от наводненията вече е в ход

След наводненията са обходени над 400 пострадали къщи в 10 населени места. Това заяви социалният министър Наталия Ефремова на пресконференция в Министерството на труда и социалната политика (МТСП). "Правят се описи, а семействата се консултират за помощта, която могат да получат от държавата", посочи тя. Хората могат да получат три форми на подкрепа — две от Агенцията за социално подпомагане и една от Фонд „Социална закрила“.

"Социалните служители бяха на терен още от първия час на бедствието. Не съм съгласна с внушенията, че подкрепата не е достатъчна. Социалната подкрепа е за тези, които в първите часове на бедствието губят достъп до лекарства и дрехи", отбеляза министърът.

Ефремова изказа съболезнования на семейството и близките на загиналия при наводненията мъж.

От неделя до вчера служителите на Агенцията за социално подпомагане във Велико Търново са посетили 38 пострадали семейства, в Горна Оряховица – 22, в Севлиево – 179, в Габрово – 222, в Дряново – 50, в Троян – 12 и в Ловеч – 7, обобщи данните министърът. Тя призова пострадалите семейства да подават заявления за подкрепа.

Попитана дали помощта от държавата е възможна, ако имотът е застрахован, министърът отговори, че когато има застраховка, помощта от държавата може да бъде насочена като допълваща – да подкрепи първоначални спешни нужди, които не могат да бъдат поети от пострадалото семейство.

Ефремова подчерта, че се прави по-цялостна оценка, за да се изчисли размерът на помощта, а социалната подкрепа не може да покрие на 100% загубите. Тя увери, че целта е помощта да достигне до максимален брой пострадали.