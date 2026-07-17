Федоров предлагал Сирски да бъде сменен: Ето с кого

Бившият министър на отбраната Михайло Федоров е предложил главнокомандващия украинската армия генерал Олександър Сирски да бъде сменен. Смятал за по-подходящи на мястото му генерал-майор Михайло Драпатий, командващ Обединените сили на ВСУ, или Андрий Билецки, командир на Трети армейски корпус на украинските сухопътни войски. Информацията публикува LIGA.net, позовавайки се на източник от украинския Генерален щаб. Припомняме, че днес президентът Володимир Зеленски извика на среща Билецки, но засега няма информация дали двамата са дискутирали евентуална замяна на Сирски, както и дали Зеленски е променил решението си за отстраняването на Федоров и дали ще го върне като военен министър. Припомняме, че в няколко от големите градове на Украйна продължават протестите заради оставката на Федоров.

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По време на брифинг на 16 юли самият Михайло Федоров заяви, че смята, че главнокомандващият Олександър Сирски, както и началникът на Генералния щаб Андрий Гнатов трябва да бъдат сменени. В същото време той заяви, че Сирски има заслуга особено за спирането на руското настъпление в началото на пълномащабното нахлуване. Но както заяви Федоров - характерът на войната оттогава се е променил и сега е нужен различен подход.

Федоров заяви още, че един от основните проблеми в армията е натискът върху тези, които предлагат промени. Един от тези, върху които се упражнява натиск в това отношение, е именно Михайло Драпатий, добави той, като посочи дисциплинарните мерки, взети срещу Драпатий.

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