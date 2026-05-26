След водния капан: Няма опасност за хората в Северна България, но има наводнени мазета, шахти, изби

Към момента няма непосредствена опасност за населението в Северна България. Имаше сигнали за наводнени мазета, шахти и изби. Постепенно ситуацията се нормализира, но продължителен ще бъде процесът по възстановяване на домовете на хората. Това заяви пред bTV главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Имаше много вода, евакуцията премина нормално

По думите му всяко едно бедствие е свързано с това какво се случва. Имаше много вода на територията на две области, включително и на Ловешка област. Максимално бързо се оцени ситуацията, след което се предприеха действия за евакуация на хората, отчете директорът на Пожарната.

Главен комисар Джартов посочи, че в повечето случай хората са съдействали на пожарникарските екипи, за да бъдат евакуирани от водния капан.

От доброволците на терен бяха 25 човека, а екипите на Пожарната - с достатъчно ресурс. Имахме готовност и в други региони да изпратим екипи, уточни главен комисар Джартов.

Той изтъкна, че най-големият проблем в обществото е, че не се обръща внимание на превенцията. Ясно е, че няма как да бъдат избегнати наводненията, но могат да бъдат намалени щетите от тях и ограничени до такъва мащаб, какъвто видяхме през последните няколко дни, коментира директорът на Пожарната.

