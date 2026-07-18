Унгария е блокирала по-нататъшните преговори за присъединяването на Украйна към ЕС?

По време на заседание на Работната група по разширяване на Съвета на ЕС, Унгария блокира отварянето на преговорни клъстери № 2 и № 3 за Украйна. Будапеща обаче се съгласи да отвори клъстер № 3 за Молдова, но това предложение не успя да получи подкрепата на мнозинството от държавите членки на ЕС. В резултат на това не беше взето решение, твърди Европейска правда, позовавайки се на собствени източници от ЕС.

Според изданието, по време на срещата на 17 юли се е очаквало участниците да одобрят резултатите от скрининга на преговорни клъстери 2 и 3 за Украйна и Молдова. Следващата стъпка е била да се изпратят официални писма до двете страни с искане за техните преговорни позиции по съответните клъстери.

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Според източника на изданието, позицията на Унгария е била основната пречка за напредъка на процеса. Изданието отбелязва, че унгарската страна не е подкрепила отварянето на Клъстер 3 за Украйна, което на практика е блокирало напредъка на преговорния процес не само за Киев, но и за Кишинев. Това се дължи на факта, че няколко държави членки на ЕС се противопоставиха на отделянето на Украйна и Молдова по пътя към преговори за присъединяване.

Според „Европейска правда“ представители на няколко държави са настоявали за съвместно разглеждане на въпроса и за двете страни и следователно не е било постигнато компромисно решение. Поради липсата на консенсус участниците в срещата са решили да отложат разглеждането на въпроса. „В резултат на това, поради липсата на консенсус, беше решено да се върнем към въпроса за одобряване на резултатите от скрининга на клъстери 2 и 3 за Украйна и Молдова на следващото заседание на COELA в сряда, 22 юли“, се посочва в материала.

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Срещата на 22 юли ще бъде последната за Работната група по разширяване на Съвета на ЕС преди лятната ваканция. След това работата на експертите по разширяването ще се възобнови едва през есента – следващата среща в Брюксел е насрочена за 1 септември. Следователно, ако държавите членки не успеят да постигнат споразумение на 22 юли, по-нататъшното разглеждане на откриването на нови преговорни клъстери за Украйна и Молдова ще бъде отложено поне до началото на есента. „Европейска правда“ обаче не уточнява причините, поради които Унгария е блокирала процеса.

Перспективите за членство на Украйна в ЕС

През юни Унгария вече забави ключова процедурна стъпка в преговорите за присъединяване към ЕС между Украйна и Молдова, като се противопостави на изпращането на съвместно писмо от името на всички 27 страни членки на ЕС. Това застраши графика на Киев за отваряне на всичките шест преговорни клъстера до средата на юли.

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По това време унгарският премиер Петер Мадяр настояваше за постепенен подход, твърдейки, че е необходимо да се вземат предвид интересите на страните от Западните Балкани, които от години чакат напредък в процеса на присъединяване.

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