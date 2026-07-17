"Едната ръка не знае какво прави другата": Политолог с коментар за външната ни политика

„Нямам логично обяснение за случващото се. Всъщност имам някакво обяснение, но то е породено от няколко недоразумения. Едното е, че външният министър се упражнява в някаква инициативност. Другото е, че наблюдаваме лош театър. Зъл умисъл не виждам, нито някакъв дълбок политически план или проява на висша политическа школа. Ако бях по-добронамерен и още по-наивен, щях да кажа, че просто се учат. Но заявката, която Румен Радев даде, беше: „Знаем, можем, готови сме“ - не си личи“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV политологът Любомир Стефанов относно казуса с „Киевската декларация“, която беше подписана от България и още осем държави.

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„Мисля, че са изгубени в представата каква точно външна политика трябва да провежда България. И все пак трябва да кажем, че това не е първото противоречие, което излиза на дневен ред. Преди това видяхме какво се говори и какво се подписва, включително и на срещата на НАТО в Анкара, която се проведе в края на миналия месец. Тоест има непрекъснат опит да се играят две игри едновременно“, коментира социологът Добромир Живков.

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„Едната игра - да правим добро впечатление на „неутрални“, провеждащи външна политика с прямо собственият ни интерес, което никой не дефинира какво е – поне от управляващите, а само го етикетира по този начин. Другото е опитът България да не бъде изолирана. Струва ми се, че между тези два стола – да намерим своето място, накрая ще се озовем точно по средата“, посочи той.

„Това правителство не показва някаква праволинейност във външната политика. Ние виждаме непрекъснато едни такива подскоци – нагоре, надолу, наляво, надясно, в една и друга посока. Това не може да бъде целенасочена тактика в никакъв случай. Това няма как да бъде стратегия. Ако някой се занимава и с анализи на пазари и така нататък, винаги показва противоборство между някакви сили, винаги показва някакво вътрешно напрежение“, коментира Добромир Живков.

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„Вътрешно напрежение означава, че или вътре в самото правителство и в самата управляваща политическа сила няма разбирателство точно какво и как да се случи - вариант 1. Вариант 2 - няма никаква съгласуваност. Вариант 3, който е по-лошият, има външни въздействия, които тласкат в една и в друга посока решенията на нашето правителство по отношение на външната ни политика“, коментира социологът.

"Това, което виждаме, е лошо, много лошо скалъпено политическо, даже не е и политическо изпълнение. Меко казано, едната ръка не знае какво прави другата. Външният министър отива да вокализира политика на правителството. Пише, че сме се съгласили единодушно", каза още той.

"Интересите на тези три лица, които ние държим да бъдат извадени от списъка, са на хора, които са с много съмнителна репутация. И ние превръщаме русофилството в заложник на руската олигархия, което не си го представям аз като русофилство в България", коментира Любомир Стефанов.

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