"Кажете му истината или замълчете": Извънредна среща на Зеленски с Мадяр и Прокопенко след труса в Киев

След оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров украинският президент Володимир Зеленски събра днес няколко от легендарните бойни командири, за да докладват за обстановката в най-напрегнатите части на фронта. Това съобщи самият Зеленски в социалните мрежи.

На срещата са били чрез видеовръзка Роберт Бровди с позивна Мадяр, командир на Силите за безпилотни системи; Денис Прокопенко, командир на 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов"; Игор Оболенски, командир на 2-ри корпус на Националната гвардия "Хартия"; Андрий Ткачук, заместник-командир на Десантно-щурмовите войски на украинските въоръжени сили; Валери Скред, изпълняващ длъжността командир на 19-ти армейски корпус.

"Отбраната на Украйна остава активна и задачите, които са им възложени, се изпълняват изцяло. Обърнахме специално внимание на необходимостта от по-мащабни доставки на дронове, използвани в оперативна дълбочина", заяви Зеленски.

Още: Украинската демокрация срещу покорството в Русия: Защо руснаците се държат като "безгласно стадо"

Едно от нещата, които са били обсъждани, е уникалният опит на "Хартия" в набирането на чуждестранни доброволци за защитата на Украйна, който трябва да бъде разширен и да се използва и в други подразделения.

Президентът обяви, че се подготвя и специално заседание на Върховното командване с участието на командирите на корпуси и основните производители на оръжия, необходими в момента на фронта.

Отделна среща Зеленски е имал и с командира на 3-ти армейски корпус от Оперативно командване "Изток" на Сухопътните войски на ВСУ, Андрий Билецки. С него е била обсъдена ситуацията на фронта в Харковска и Донецка област и възможните стъпки, които могат да предприемат там руснаците.

Бъдете откровени със Зеленски на срещите!

Още: Федоров: Имам подкрепа от чуждестранни политици и предложение за работа дори от Palantir

Припомняме, че вчера, 16 юли, подполковник Богдан Кротевич, бивш началник на щаба на 12-та бригада на Националната гвардия "Азов", се обърна към офицерите от бойните бригади, призовавайки ги да бъдат откровени със Зеленски по време на срещите.

"Утре вашите командири ще имат възможност да кажат истината за случващото се в армията или да замълчат. Вие знаете много по-добре от мен цената на подобно мълчание и последствията, до които може това да доведе", каза той.

Сирски реагира на обвиненията на бившия министър на отбраната Федоров