"Нищо не ми хареса": Хулио Веласкес разпиля Левски от критики след победата над Дунав Русе и пое отговорност

Наставникът на Левски Хулио Веласкес не скри разочарованието си от представянето на своя тима на старта на Първа лига. Шампионите посрещнаха новака в елита Дунав Русе на стадион "Георги Аспарухов". Те стигнаха до победа с 2:1, като три греди им попречиха да направят резултата по-убедителен. Испанският специалист бе категоричен, че това не е основателно оправдание и разкритикува играта на своите възпитаници. Той отличи куп неточности и пое отговорността за неубедителния резултат. В интервюто си след края на срещата Веласкес изглеждаше видимо ядосан от видяното на терена.

Веласкес остана ядосан от пестеливата игра на Левски срещу Дунав

"Сините" доминираха през първото полувреме и логично стигнаха до попадение. Те удвоиха аванса си в 70-а минута, но до края на мача бяха уязвими и дори допуснаха гол във вратата си. По тази причина Веласкес бе безкомпромисен в оценката си и категорично заяви, че не е останал доволен от представянето. Той заяви, че нищо не му е харесало, определи днешния мач като пример как Левски не трябва да играе и заяви, че голът на русенци е бил абсурден.

"Най-доброто в срещата са резултатът и точките, които идват от него. Това е един мач, който е ясен и типичен пример за това, какво не трябва да правим, ако искаме да сме конкурентни през годината. Отборът не ми хареса от първата до последната минута. Липсваха ни динамика, използване на празните пространства, желание и интензитет в атака. Като не атакувахме по правилния начин, линиите бяха далеч една от друга. След загуба на топката, не реагирахме по най-добрия начин. След падането на първия гол трябваше да се отворят повече пространства, но въпреки че мачът не ми допадна, имахме няколко греди, както и други положения и можехме да вкараме още, но това не е оправдание", каза Веласкес.

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"Трябва да сме по-взискателни от себе си, не играхме по начина, по който искахме, затова допуснахме абсурдни ситуации. Техните положения бяха наша заслуга. Както винаги, аз съм отговорен за това, че отборът не се представи добре, след това останалите. Това трябва да бъде ясен пример как трябва да влизаме във всеки мач във всеки един турнир. Трябва да проявим повече амбиция и футболен глад. Най-доброто от тази среща са трите точки. Резултатът не ми харесва, защото допуснахме абсурден гол. Трябва да сме по-постоянни, тъй като идваме от доста интересен мач, с много ситуации. В крайна сметка можеш да победиш, загубиш или направиш равенство, но по друг начин", заяви още испанският специалист.

"Трябва да отдадем заслуженото на отбора, защото е невъзможно във всеки мач да се играе на топ ниво, още повече, че побеждаваш. Тотално различно е, има много фактори, които определят следващия мач. Ще направим всичко възможно да изиграем следващия мач на високо ниво и да го спечелим", завърши Веласкес.

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