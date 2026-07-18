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Конституционният съд образува дело за разпределяне на мандатите в ЦИК

18 юли 2026, 0:12 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Конституционният съд образува дело за разпределяне на мандатите в ЦИК

Конституционният съд образува дело за направеното от президента Илияна Йотова разпределение на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии по искане на 49 народни представители, съобщиха от пресцентъра на съда. За докладчик е определен Янаки Стоилов.

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В средата на юни президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия, считано от 23 юни 2026 г. Решението е взето на основание Конституцията и Изборния кодекс след проведени публични консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

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За председател на ЦИК е назначен Георги Хорозов, заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар – Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още 11 членове, предложени от политическите сили в парламента. Това са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

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Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.

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Дело Конституционен съд ЦИК мандати
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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