Конституционният съд образува дело за разпределяне на мандатите в ЦИК

Конституционният съд образува дело за направеното от президента Илияна Йотова разпределение на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии по искане на 49 народни представители, съобщиха от пресцентъра на съда. За докладчик е определен Янаки Стоилов.

Още: Освобождаване на Атанасова от Конституционния съд? Правосъдният министър е с вързани ръце

В средата на юни президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия, считано от 23 юни 2026 г. Решението е взето на основание Конституцията и Изборния кодекс след проведени публични консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Още: ГЕРБ плаши Радев с Конституционния съд заради дефицита

За председател на ЦИК е назначен Георги Хорозов, заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, а секретар – Йорданка Ганчева. В състава на комисията влизат още 11 членове, предложени от политическите сили в парламента. Това са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

Още: КС удари решението на Народното събрание за Съвета за мир на Тръмп

Президентът Йотова проведе процедурата за нов състав на ЦИК, като на 9 юни в рамките на публични консултации партиите и коалициите в настоящия парламент представиха своите предложения за членове. На 12 юни излъчените кандидати бяха изслушани.