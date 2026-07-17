Китай заплаши с ответни мерки заради новите визови правила на САЩ за чуждестранни журналисти

Китай осъди днес плановете на правителството на САЩ да съкрати значително срока на валидност на визите за много чужденци, включително журналисти, като определи мерките като дискриминационни и предупреди за възможни ответни стъпки, предаде ДПА. Пекин категорично отхвърля "дискриминационното отношение" на САЩ към определени държави, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян.

Той посочи, че новите правила нарушават съществуващите двустранни споразумения по медийни въпроси и биха затруднили значително работата на китайските медии в САЩ. "Китай си запазва правото да предприеме подходящи ответни мерки", допълни Лин Цзян.

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Правителството на САЩ обяви промените във визовия режим вчера, като най-голямо внимание привлякоха ограниченията за журналистите. Съгласно окончателния вариант на промените чуждестранните медийни работници ще получават визи с валидност 240 дни, вместо да им бъде позволено да останат в страната, докато продължават да отговарят на изискванията за допустимост.

Китайските журналисти обаче ще се сблъскат с още по-строги ограничения, като валидността на визите им ще бъде съкратена до 90 дни. Предложените промени ще затегнат и правилата за чуждестранните студенти. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин посочи в изявление, че промените ще реформират една остаряла система, която в продължение на почти 50 години "е застрашавала националната сигурност и е създавала благоприятна среда за измами в областта на имиграцията".

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