Йотова: Няма противоречия в позицията за Украйна, но "най-точната" е на Румен Радев

Няма никакви противоречия в позицията на България за Украйна, твърди президентът Илияна Йотова. Тя говори на 17 юли пред журналисти в Бургас, където е на посещение за националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“. В същия ден основна тема в парламента сред всички политически формации бе Киевската декларация, която според външното министерство на Украйна е подписана и от страната ни, но не и според нашето МВнР. В декларацията се заявява подкрепа за Украйна и ангажимент за засилване на участието в "Коалицията на желаещите".

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Не се полагат подписи, категорична е Йотова

Илияна Йотова каза, че за документи като Киевската декларация няма предвидена дискусия по време на форумите, няма гласуване и не се полагат подписи. Това са така наречените "консенсусни декларации", които се приемат на подобни форуми, допълни президентът.

Снимка: Президентство

"Най-точната и ясна позиция на България беше изявена от министър-председателя Румен Радев на няколко големи световни форума", каза Илияна Йотова, цитирана от пресцентъра на Президентството. "Като започнем от срещата на НАТО в Анкара, в Париж, както и в двустранните ни контакти с европейските ни партньори", добави държавният глава.

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Разминаване

Преди дни от френската столица Радев заяви, че "мястото на България не е" в "Коалицията на желаещите" за Украйна, която осигурява военна и финансова помощ, както и бъдещи гаранции за сигурност при сключване на мирно споразумение. Затова беше изненадващо, че външният министър Велислава Петрова-Чамова е заявила точно обратното при посещението си в Киев.

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В декларацията пише дословно: "Признаваме важната роля на "Коалицията на желаещите" като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително за осигуряването на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност, и изразяваме готовност да засилим участието си в нейната работа". Киев посочва, че само Сърбия от присъстващите държави на срещата Украйна - Югоизточна Европа не е подписала документа.

И Велислава Петрова заяви днес, че не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в "Коалицията на желаещите". Такъв тип декларации не се подписват, каза тя, макар името на България да стои редом до това на останалите държави, съгласили се с 21 точки от документа.

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