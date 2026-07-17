Промени в Конституцията: ГЕРБ и "Синя България" представиха концепцията си за "финансова котва"

ГЕРБ и „Синя България“ представиха концепция за промени в Конституцията, с които да бъдат въведени ясни правила за държавния дълг и конституционни гаранции за по-строга фискална дисциплина. Предложението предвижда таван за увеличаването на държавния дълг и поставя началото на разговор за нов финансов консенсус, който да гарантира устойчивостта на публичните финанси и отговорното управление на средствата на българските граждани, съобщиха от ГЕРБ.

Според тях политическата класа не може да си позволява да харчи без граници парите на хората, без да носи отговорност за последиците, а същевременно все повече държави доказват, че Конституцията е последната гаранция срещу политическата безотговорност, а България също има нужда от такава „финансова котва”.

Призив към партиите

Двете формации призовават всички парламентарни групи да подкрепят този разговор и да застанат зад правила, които поставят дългосрочния обществен интерес над краткосрочните политически решения.

"Финансовата стабилност не трябва да зависи от политическата конюнктура. В Народното събрание все по-често дебатът се измества към обещания за повече разходи, вместо към разговор за тяхната цена. Затова е време да поставим ясни правила, които да гарантират, че всяко управление ще носи отговорност за сметката, която оставя след себе си", се посочва още в прессъобщението на ГЕРБ. ОЩЕ: "България заслужава подобна реформа": ГЕРБ възприе идея на "Синя България" за бюджетна котва в Конституцията