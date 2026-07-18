Известен военен експерт стана съветник на Зеленски

Известният експерт по комуникационни системи Серхий Бескрестнов известен още като „Светкавицата“, е назначен за съветник на президента на Украйна по отбранителните технологии. Съответният указ е публикуван на уебсайта на президентската администрация. „Назначавам Бескрестнов за съветник на президента на Украйна по въпросите на развитието на технологичните области на отбраната (без щатен състав)“, се казва в указа.

По-рано днес Бескрестнов се срещна с президента Володимир Зеленски. Както се съобщава в Telegram канала на президента, по време на срещата те са обсъдили подробно „всичко, което в момента е най-актуално в технологичните компоненти на нашата отбрана“.

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„Технологиите спасяват живота на нашите войници и връщат тази война у дома – в Русия. Важно е също така винаги да реагираме своевременно на военните иновации, случващи се в силите и средствата на агресора, въз основа на принципа: ако знаем подробностите, можем да реагираме прецизно. Със Серхей се споразумяхме за максимално сътрудничество“, каза Володимир Зеленски.

Сергей Бескрестнов впоследствие сподели допълнителни подробности от разговора си с президента в своя Telegram канал . Според него президентът му е предложил преназначаване в новия състав на Министерство на отбраната, но той е отказал. „Аз съм член на екипа на Федоров. Дойдох в Министерството на отбраната по негова покана като негов личен съветник и по морални причини не мога да остана в Министерството на отбраната без Михайло. Но войната продължава и с моите знания не мога да остана встрани, защото от това печели само врагът. Президентът ми дава възможност и правомощия да укрепя отбранителната ни способност на най-високо ниво“, пише Бескрестнов.

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Той подчерта, че назначението му за президентски съветник няма нищо общо с политиката, а по-скоро е възможност да повлияе на технологичните процеси в отбранителния сектор. „Светкавицата“ също така обеща да продължи да си сътрудничи с Федоров по въпросите на украинската отбрана.

Кой е Серхей Бескрестнов?

„Светкавицата“ Бескрестнов е известен специалист по комуникационни технологии. От началото на пълномащабната война той активно подкрепя Силите за отбрана като доброволец, без да заема официална длъжност. През януари 2026 г. той за първи път получава официален статут, когато тогавашният новоназначен министър на отбраната Михаил Фьодоров кани Светкавицата да стане негов съветник.

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В същото време известният доброволец Сергей Стерненко , специализиран в доставката на дронове за Силите за отбрана, също става съветник на министъра. На 15 юли обаче, когато новината за уволнението на Федоров става известна, и Бескрестнов, и Стерненко обявиха в профилите си в социалните мрежи, че вече не са съветници на министъра на отбраната.