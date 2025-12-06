ГЕРБ били готови за избори и щели да повторят и дори увеличат резултата си, според Любен Дилов-син

"Политически най-изгодният ход е незабавна оставка и предсрочни избори, но трябва да се помисли за държавата. Не подкрепям обявените от протеста цели, но иначе го харесвам, подкрепям протести. Всичките ми приятели са мои политически опоненти." Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов-син. По думите му в България има много политици, но малко държавници.

Според депутатът от ГЕРБ били готови за избори и щели да повторят и дори увеличат резултата си. Дилов-син подчерта, че ситуацията далеч не е „розова“ и отбеляза поведението на Асен Василев като пример. Според него управляващите са се опитали да стабилизират хаоса, но комуникацията е била основният проблем, включително липсата на дебат за философията зад увеличението на данък „дивидент“.

„Жертваме много политически принципи, за да стабилизираме държавата“, отбеляза още той. Дилов-син смята, че има сериозно обществено напрежение и че различни политически сили се опитват да се възползват от него.

По повод свой стар коментар за полицията той уточни: "Казах, че по мое време беше нормално полицията да бие хулиганите, а не обратното… Аз не искам някой да бие някого, искам да се държим като цивилизованите държави." Той заяви, че продължава да харесва предишния проектобюджет повече от новия.

"Протестът е срещу един дебел човек. Не виждам някого да го е страх": Според Дилов-син бюджетът е като триъгълно одеало