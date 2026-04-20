"Има чисти пропагандисти изследователи": Първан Симеонов с гневна реакция в ефир за големите разминавания в данните

"Понякога има изследователи, които си вършат работа, а понякога има изследователи, които са чисто пропагандисти. И е хубаво зрителите да правят разликата. Нека се чувства поздравен всеки, който иска". Това каза социологът от "Мяра" Първан Симеонов пред NOVA в часът след появата на първото сериозно паралелно преброяване на екзитпола на социологическите агенции. Към онзи момент при 65% от паралелното броене "Прогресивна България" получи самостоятелно мнозинство.

"25% от гласувалите са взели решението или днес, или в последните няколко дни, т.е. след последните снимки на агенциите. Това го казвам в чест на социологията, която не може да улови последните три-четири дни преди вота. Аз не помня такова нещо от години. За първи път от 2021 г. насам имаме реално значение на изборите. Половината аналитична общност се счупи да се чуди какво ще става после", бяха част от думите на Симеонов.

"Да знаят вашите зрители, че този метод е динамичен и го следим постоянно. От чужбина се гласува наказателно и протестно, оттам идва и нелош резултат за ПП-ДБ. ... Изглежда в България има сериозен страх - хората са крили за кого ще гласуват", каза още социологът.

Два часа по-късно в ефира на БНТ той поднесе извиненията си към колегите от гилдията, които са се почувствали засегнати от думите му.

Иначе според данните от паралелното преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят така:

"Прогресивна България" – 135

ПП-ДБ – 37

ГЕРБ-СДС – 36

ДПС – 20

"Възраждане" – 12

