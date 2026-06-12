След голото рамо: Пеевски се снима до турския външен министър, но без българското знаме (СНИМКА)

Делян Пеевски, санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС, се срещна с турския министър на външните работи Хакан Фидан на 11 юни - деня, в който и външният ни министър Велислава Петрова-Чамова прие топ дипломата на югоизточната ни съседка. След публикуваните снимки на двамата в социалните мрежи настъпи истинска буря заради роклята с разголено рамо и цепка на Петрова-Чамова.

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От снимката на Пеевски с Фидан от срещата пък се вижда, че е издигнато само турското знаме - зад външния министър, докато българското отсъства.

"Председателят на ДПС и ПГ на ДПС Делян Пеевски се срещна с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан, който е на посещение в София. На срещата бяха обсъдени взаимоотношенията на добросъседство и сътрудничество между двете страни и икономическите, социалните и културните връзки между народите на България и Турция. Председателят на ДПС Делян Пеевски подчерта, че ДПС е най-толерантната партия в България, и потвърди, че ще продължи да работи за подобряване на добросъседските отношения между България и Турция в интерес на хората и от двете страни", гласи прессъобщението на формацията след срещата.

Реакциите

По-голяма дискусия обаче предизвика отсъствието на българския флаг. Водещият на предаването „Контра“ по „Евроком“ Страхил Ангелов определи случилото се като "доста тревожно" послание, освен ако не е "протоколен гаф".

Официално обяснение от ДПС за знамето към момента няма.

Други в социалните мрежи се запитаха какво ли носи Пеевски в папката до себе си, както и Фидан - в кутията до себе си.

Изразяват се и съмнения дали в турското посолство разполагат с български флаг.

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