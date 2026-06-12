Радев за голото рамо на външния ни министър на срещата с турския му колега: "Нямам афинитет към модата" (ВИДЕО)

"Нямам афинитет към модата, повярвайте". Така българският министър-председател Румен Радев отговори на журналистически въпрос в парламента дали одобрява облеклото на външния министър на България Велислава Петрова - Чамова по време на срещата й с турския министър на външните работи Хакан Фидан, който вчера беше на посещение в страната ни. По време на разговорите българският дипломат номер 1 беше с малко по-различен стайлинг от обикновено, а именно с модел рокля, която показва голото й рамо. Макар и роклята на Чамова да не беше къса - имаше голяма цепка.

Реакциите на стила на външния министър

Социалните мрежи също реагираха на външния вид на българския външен министър, особено в контекста на консервативното отношение към начина на обличане на жените в Турция.

Повечето от коментарите в социалните мрежи бяха критични към облеклото на външния министър, като някои потребители смятаха, че то не е подходящо за дипломатически срещи.

Пример за дипломат с предизвикателен стил на обличане

Припомняме, че американският посланик в Гърция, която е бивша годеница на сина на Доналд Тръмп, прикова погледите в гръцката столица през ноември миналата година и предизвика истински фурор с дръзка и прозрачна рокля, с която се появи на събитие за Деня на благодарността, организирано от Американо-гръцката търговска камара. ОЩЕ: Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)